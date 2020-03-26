"Слуга народу" Тищенко взяв кредит, підробив документи і "кинув банк" на $2 млн, - нардеп від СН Лерос

17952

Народний депутат від СН Лерос стверджує, що його колега Микола Тищенко в 2008 році разом із партнерами заборгував банкам понад $2 млн, підробив документи і вивів заставне майно. Справу, за його словами, закрили на прохання Єрмака.

Про це Гео Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"25.01.2019 року проти Тищенка Миколи Миколайовича та його партнерів було порушено кримінальну справу номер 12019100010000521 за статтею 358 частина 1 Кримінального кодексу України", - стверджує Лерос.

За даними депутата, в 2007 році Микола Тищенко та його партнер Володимир Сітак отримали в банку під заставу нерухомості низку кредитів - на $328 тис, $260 тис і $450 тис.

Читайте також: Образа на президента і дитячі комплекси, - "слуга народу" Тищенко про заяви свого колеги Лероса

"У 2008 році Тищенко М.М. з партнерами перестав оплачувати кредити, за якими вони загалом винні понад 2 млн доларів. Пізніше через схему перепланування приміщень і перереєстрації цих приміщень за підробленими документами, вони вивели з-під застави все заставне майно", - стверджує Лерос.

За даними Лероса, слідчі підготували Тищенку і його партнерам підозру за статтею "підробка документів, печаток, штампів чи бланків".

Також читайте: Головними корупційними будівництвами Києва керує Герман Блінов, - "слуга народу" Лерос звинувачує Єрмака і Тищенка

"Але за інсайдерською інформацією, після перемоги Володимира Зеленського, Єрмак через Кличка попросив, після чого кримінальну справу було закрито і направлено в архів", - написав Лерос.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня народний депутат від СН Гео Лерос виступив із низкою різких заяв на адресу діючої влади. 19 березня в інтерв'ю Цензор.НЕТ він заявив, що радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заграє з агресором. А той, хто покладе на стіл президенту план створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, підставить Зеленського.

20 березня стало відомо, що президент звільнив Лероса з посади свого радника.

26 березня Лерос заявив, що в Офісі президента обжився чоловік без принципів, який торгує державою в Мінську. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про главу ОП Андрія Єрмака.

Також Лерос звинуватив Єрмака в заступництві Германа Блінова, який нібито керує головними корупційними будівництвами Києва, і закликав "поділитися своєю інформацією про Єрмака", написавши йому на електронну пошту. Тоді ж він згадав і "кума Колю", який нібито "приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради". За даними Цензор.НЕТ, йдеться про нардепа від СН Миколу Тищенка.

Тищенко у відповідь назвав заяви Лероса образою на президента і дитячими комплексами.