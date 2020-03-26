Позачергове засідання Ради очікується в суботу, в п'ятницю засідання фракції "Слуга народу", - депутат Качура

699 30
Позачергове засідання Ради очікується в суботу, в п'ятницю засідання фракції "Слуга народу", - депутат Качура

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура зазначає, що позачергове засідання Верховної Ради, ймовірно, відбудеться в суботу, 28 березня, а в п'ятницю своє засідання напередодні проведе фракція "Слуга народу".

"Ймовірно, що воно відбудеться в суботу. Тому що на п'ятницю у нас заплановано засідання фракції, і в суботу відбудеться засідання, це було б логічно", - сказав він у четвер в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Депутат підтвердив, що у всіх фракцій є зауваження до запропонованих Кабінетом міністрів змін до бюджету, і вважає, що ці ініціативи можуть бути переглянуті.

Качура вказав, що наполягатиме, зокрема, на ухваленні запропонованого ним законопроєкту про кримінальну відповідальність за спекуляції під час карантину. "Тому що фактично маски, які коштують 200 грн, зараз продаються по 2 тис. грн в аптеках. Я вже звертався до Антимонопольного комітету - не відреагували, звертався до правоохоронних органів - не відреагували", - вказав він.

Нардеп також не вважає правильним в умовах епідемії коронавірусу розглядати законопроєкт про ринок землі, хоча і підтримує його.

Читайте також: "Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати", - Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій і груп

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5 Владимир Пономаренко 2f5552a6
О Зе электорате!
Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа", - депутат Качура - Цензор.НЕТ 5876
показати весь коментар
26.03.2020 21:02
+5 Иван Петрович Сидоров
Нардеп также не считает правильным в условиях эпидемии коронавируса рассматривать законопроект о рынке земли, хотя и поддерживает его. /Рабинович ,сколько будет дважды два? - А вы продаёте или покупаете?
показати весь коментар
26.03.2020 21:18
+2 Чертяка Вредная
как это не собираться? обязательно хай собираються, без масок и покучнее!!! глядишь и перевыборы само собой будут
показати весь коментар
26.03.2020 20:58
Дивитись коментарі