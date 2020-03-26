"Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

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Журналіст Денис Бігус заявив про те, що олігарх Ігор Коломойський і його товариш-нардеп Олександр Дубінський всіляко намагаються запропонувати українському суспільству ідею дефолту, як виходу з кризи. Депутат постійно їздить у бізнес-центр, що належить Ігорю Коломойському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своїй програмі Підсумки дна заявив журналіст Денис Бігус.

Він зазначив: "Готові до дефолту? Ось Дубінський із Коломойським схоже що так, тому що закликають до нього. Поки Україною мчить хвиля економічної кризи, МВФ пропонує нам гроші. Вимоги прості: ухвалити закон, який не дозволить олігархові Коломойському повернути "Приватбанк". І тут у гру включається Дубінський, який намагається заблокувати цей закон і розповідає, чому дефолт це насправді добре і зовсім не боляче".


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Топ коментарі
+23 Zelya Vsyo
"Слуга народа" Дубинский вместе с Коломойским поддерживает идею дефолта. Нардеп постоянно ездит в бизнес-центр, где находится олигарх, - Бигус - Цензор.НЕТ 3379
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26.03.2020 21:43
+23 Гундяй Крестовоздвиженский
а ми й не знали, що Дубинський - гандон
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26.03.2020 21:46
+19 Владимир Пономаренко 2f5552a6
А в какой пропасти была Украина? Экономика росла как и зарплаты с пенсиями! Война ну тут ничего не поделаешь пока мы слабей Лаптестана!
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26.03.2020 21:48
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