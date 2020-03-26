Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП

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Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, яке у зв’язку з епідемією коронавірусу проходило у форматі відеоконференції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб", - сказано в повідомленні.

Учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії. Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

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В Офісі президента підкреслили, що під час засідання жодних документів підписано не було.

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Нагадаємо, 11 березня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську було домовлено на зустрічі 25 березня підписати рішення про створення так званої консультативної ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. В опублікованому ЗМІ документі йдеться про те, що в згаданій консультативній раді мають вести переговори повноважні представники України, з одного боку, та її окремих районів у Донецькій і Луганській областей, з другого, а Росія стає лише спостерігачем, разом з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Агресія Росії проти України
Донбас Тристороння контактна група Офіс Президента
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Топ коментарі
+7 Татьяна Суринович
Навіть якщо нічого не підписано, сам факт таких перемовин це зрада інтересів держави!
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26.03.2020 22:06
+6 oleg1966
Состоялось заседание ТКГ в формате видеоконференции, никакие документы не подписывались, - ОП - Цензор.НЕТ 6345
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26.03.2020 22:07
+5 Zelya Vsyo
Я так понимаю, что мы должны быть благодарны коронавирусу за то, что Зеля с Ермаком пока ещё не успели окончательно сдать Украину Ху*лу? Відбулося засідання ТКГ у форматі відеоконференції, жодні документи не підписували, - ОП - Цензор.НЕТ 108
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26.03.2020 22:12
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