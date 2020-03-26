Підтверджено 196 випадків COVID-19, за день кількість заражених збільшилася на 40 осіб, - ЦГЗ

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Підтверджено 196 випадків COVID-19, за день кількість заражених збільшилася на 40 осіб, - ЦГЗ

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 196 випадків COVID-19 (Станом на 22:00, 26 березня).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Центру громадського здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Всього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Одна особа видужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 1050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".

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Коронавірус і карантин
карантин Центр громадського здоровя України COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+23 wake up-UA
На 22:00 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3638
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26.03.2020 22:21
+11 IN UA 7395a7cc
На 22:00 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4425
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26.03.2020 22:19
+9 S. Fogger
2 недели назад в Испании было 150 больных. А теперь давайте прикинем что нам подготовила зеленая шмаркля в последующие 2 недели.
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26.03.2020 22:21
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