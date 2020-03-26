Заклики до відмови від співпраці з МВФ - на межі державної зради, - "слуга народу" Потураєв

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Якщо Україна оголосить дефолт, то її чекає не грецький, а аргентинський сценарій із соціально-економічним хаосом, анархією і необхідністю повертати деякі регіони за допомогою армії.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

"У нашій ситуації дефолт приведе нас не до грецького, а до аргентинського сценарію розвитку подій. Нагадаю, що після дефолту 90-х Аргентина занурилася в соціально-економічний хаос, на деяких територіях запанувала повна анархія, в якій право було на боці сили і зброї. Ці території потім поверталися під контроль спільними діями не тільки поліції, а й армії", - сказав Потураєв.

Депутат підкреслив, що такий сценарій неприйнятний для держави, яка перебуває у стані війни.

"Тому заклики до відмови від співпраці з міжнародними партнерами України для мене особисто на межі державної зради", - додав він.

Потураєв нагадав, що продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом дозволить закон про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Тому, на думку депутата, він обов'язково має бути включений до порядку денного найближчого позачергового засідання Верховної Ради.

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