"Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

4864 44
"Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв", - нардеп від СН Верещук про заборону повертати банки колишнім господарям

Депутат від "Слуги народу" Верещук вважає, що держава має припинити субсидувати багатих людей і тому збирається підтримати законопроєкт, який забороняє повертати націоналізовані банки колишнім власникам.

Про це вона сказала в коментарі Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт стосується досить вузького кола наших громадян, а саме - колишніх власників банків. І серед цієї категорії наших громадян святих і бідних немає", - пояснила Верещук.

На думку депутата, держава має "припинити субсидувати багатіїв".

"Чому банки стають неплатоспроможними? Зазвичай тому, що власники крадуть гроші зі своїх банків, і/або менеджмент погано керує банком, або обидва ці варіанти", - додала Верещук.

"Тут справа не в Коломийському, а в принципі взаємовідносин між державою і власниками банків. Держава - це не безкоштовний банкомат для багатіїв. Зрештою, нам є куди витрачати бюджетні кошти, особливо зараз", - підсумувала вона.

Про те, чи збираються депутати підтримувати "антиколомойський" закон, читайте тут.

Читайте також: "Слуга народу" Дубінський разом із Коломойським підтримує ідею дефолту. Нардеп постійно їздить у бізнес-центр, де перебуває олігарх, - Бігус. ВIДЕО

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17 Влад Воланд
Щось слуги начали прозревать...
Поняли что сторо их на фонарных столбах вешать будут.
показати весь коментар
26.03.2020 22:53
+7 Eutectic
Напевно, неслабо припікає, якщо зелені служки почали перефарбовуватися. "Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4978
показати весь коментар
26.03.2020 22:56
+7 ptn hlo 428037f7
"Государство - это не бесплатный банкомат для богачей", - нардеп от СН Верещук о запрете возвращать банки бывшим хозяевам - Цензор.НЕТ 6785
показати весь коментар
26.03.2020 23:03
Дивитись коментарі