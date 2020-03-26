Може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, - Арахамія про формат проведення позачергового засідання ВР

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Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в суботу, 28 або в неділю, 29 березня, а провести його планують на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Зараз план такий: ми виносимо ці антикризові закони, їх уже попередньо всі фракції обговорили, прийшли до консенсусу, і ось тільки заходимо в зал, або може зробимо це у внутрішньому дворі ВР, проголосуємо, 10 хвилин - і розійшлися, щоб не поширювати ризики захворювання депутатів", - сказав він.

За словами Арахамії, попередньо планували провести позачергове засідання в цю суботу, але "робота над законопроєктом трошки затягується".

"Ще не визначено: можливо, це буде субота, можливо, це буде неділя", - сказав він.

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Арахамія заявив, що більшість голів фракцій схиляються до думки, що позачергове засідання варто провести на вулиці.

"Так треба зробити з двох причин: по-перше, на відкритому повітрі менший ризик, а в самій Верховній Раді вентиляція не працює, а взагалі, щоб зрозуміти, як працює голосування руками за допомогою лічильної комісії", - сказав він.

Глава фракції допустив, що нардепам ще не раз потрібно буде збиратися на засідання у форматі роботи не в залі засідань.

"Здається, що багато разів нам доведеться збиратися саме в такому форматі. Можливо, не у дворі (Ради - ред.), а на якомусь стадіоні чи в іншому місці. Але треба відпрацювати цю механіку", - сказав Арахамія.

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