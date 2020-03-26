Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

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Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

Пандемія COVID0-19 прискорюється по експоненті. Якщо всі країни не застосують агресивні дії, у світі можуть померти мільйони людей.

Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив під час виступу на саміті G20. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter ВООЗ.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 000 випадків припадають на 67 днів. Другі - на 11 днів. На треті 100 000 пішло лише 4 дні. Четверті - тільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - заявив глава ВООЗ.

Гебреєсус закликав країни G20 об'єднатися у боротьбі проти коронавірусу.

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"Боріться. Боріться, викладаючись на повну силу. Боріться так, ніби від цього залежить ваше життя - тому що так воно і є", - сказав він.

Глава ВООЗ додав, що єдиний спосіб захистити і життя громадян, і економіку різних країн - це зупинити коронавірус.

Коронавірус і карантин
ВОЗ карантин Гебреєсус COVID-19 коронавірус
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26.03.2020 23:40
+6 igor mandiur
пидрос ганданом! Когда надо было закрывать Китай, ты успокаивал и говори что ничего страшного не происходит!
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26.03.2020 23:41
+6 XENOmorph X e9763c3a
Ці всі організації,це лівацькі помийні ями.
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26.03.2020 23:43
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