Коронавірус поширюється дедалі швидше: за 2 дні захворіло 100 тисяч осіб, - ВООЗ

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Пандемія COVID0-19 прискорюється по експоненті. Якщо всі країни не застосують агресивні дії, у світі можуть померти мільйони людей.

Про це глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив під час виступу на саміті G20. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter ВООЗ.

"Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 000 випадків припадають на 67 днів. Другі - на 11 днів. На треті 100 000 пішло лише 4 дні. Четверті - тільки 2 дні. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти", - заявив глава ВООЗ.

Гебреєсус закликав країни G20 об'єднатися у боротьбі проти коронавірусу.

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"Боріться. Боріться, викладаючись на повну силу. Боріться так, ніби від цього залежить ваше життя - тому що так воно і є", - сказав він.

Глава ВООЗ додав, що єдиний спосіб захистити і життя громадян, і економіку різних країн - це зупинити коронавірус.