Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

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Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

Народний депутат із фракції "Слуга народу", заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін допускає, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в неділю, 29 березня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо всю відповідальність, яка лежить на наших плечах. Справді, дуже багато питань, які ми маємо розглянути в стінах парламенту. І я просто впевнений у тому, що всі мої колеги приєднаються до засідання парламенту. Велике питання - чи буде це субота, найімовірніше, це може бути неділя. Подивимося, коли вже будуть готові всі рішення", - сказав він.

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Трухін зазначив, що мають бути підготовлені всі питання щодо бюджету України, боротьби з коронавірусом.

"Ми зберемося, ми всі перебуваємо в Києві. Ті, хто не в Києві, готові приїхати протягом 24 годин. Не бачу жодних проблем із кворумом у парламенті. Парламент буде працювати, парламент не підведе ні президента, ні країну", - підкреслив він.

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Топ коментарі
+3 Хто є
Этот дебил прямо сказал - чтобы не подвести президента. Т.е. все эта безграмотная какократическая кучка работает не на Украинский народ, а на ишака. Даже признание - и то постыдное, сам себя дискредитировал. Явный признак какократии - вче должны быть уверены, что страной не могут править не идиоты.
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27.03.2020 01:11
+2 Женя-Женя
что там, за землю проголосуете по быстрячку? или сдачу Украины путину в турборежиме? или отмажете коломойского от мвф? дефолт так дефолт??
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27.03.2020 01:06
+1 Хто є
Він уже підвів. Навіть своїм існуванням підводить.
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27.03.2020 00:54
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