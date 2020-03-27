Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков

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Ціни на продукти зростають у всіх торговельних мережах у зв'язку з підвищенням цін з боку постачальників, - гендиректор АТБ Марков

На певні позиції ціна дещо зросла, це пов'язано із закупівлею у постачальників уже нової партії за іншою вартістю.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив гендиректор корпорації АТБ Борис Марков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами Маркова, подорожчання продуктів харчування зараз відбувається у всіх торговельних мережах, і це - звичайна ситуація в нинішніх умовах.

"Подорожчання відбувається по усіх операторах і учасниках ринку, ми моніторимо і відстежуємо, готові ділитися і надавати цю інформацію. Це традиційна тенденція на ринку", - сказав Марков.

Він визнав, що на певні позиції ціна дещо зросла, але каже, що це пов'язано із закупівлею в постачальників уже нової партії за іншою вартістю.

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"Можливо, за винятком якихось незначних позицій. Яких у нас, через нашу систему роботи, обмежений товарний запас. Вони швидше за інших розкуповуються, і ми змушені поповнювати їх уже за нинішніми цінами", - пояснив Марков.

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Топ коментарі
+42 З Україною в серці
поставщики потом занесут торговым сетям их долю от повышения цен. это договорняк.
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27.03.2020 01:00
+33 Александр Мечтатель
Народ тут не при чем. В договорах АТБ с поставщиками запрещено резко повышать цены. Там дикие штрафы за такое и выгоняют из сети. Просто АТБ решило тупо заработать на кризисе
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27.03.2020 01:26
+32 Сергей Марченко 497cfb28
В Германии в связи с коронавирусом цены на продукты снизили, а у наших барыг "традиционная тенденция на рынке" - цены все выше и выше. Если это немедленно не остановят, значит власть с ними заодно.
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27.03.2020 01:11
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