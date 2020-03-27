Якщо нічого не робити, коронавірус міг би вбити 40 млн осіб по всьому світу, - британські вчені

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Якщо нічого не робити, коронавірус міг би вбити 40 млн осіб по всьому світу, - британські вчені

Якби уряди країн по всьому світу не вживали жодних заходів, коронавірус за рік заразив би 7 млрд людей, 40 мільйонів з них загинули б.

Такого висновку дійшли вчені з Імперського коледжу Лондона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. Йдеться про це в 12-му звіті групи дослідників під керівництвом професора математичної біології Ніла Фергюсона.

Для того, щоб скоротити кількість жертв COVID-19 удвічі і поховати лише 20 мільйонів жителів планети, потрібно, щоб люди похилого віку скоротили кількість своїх соціальних контактів на 60%, а всі інші - на 40%, підрахували дослідники.

"Але ми прогнозуємо, що навіть за такого сценарію системи охорони здоров'я в усіх країнах будуть швидко перевантажені", - йдеться в їхньому звіті.

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"Цей ефект, імовірно, буде найбільш серйозним в умовах з низьким рівнем доходу, де потенціал медичного обслуговування є найнижчим", - додали вчені.

Автори дослідження дійшли висновку, що якщо поширення хвороби вдасться уповільнити на ранній стадії (0,2 смерті на 100 тис. населення), то будуть врятовані 38,7 млн ​​осіб. Якщо трохи пізніше (1,6 смерті на 100 тис. населення), то 30,7 млн ​​осіб збережуть свої життя. І так далі.

Раніше саме дослідження групи Фергюсона переконали уряди Великої Британії та інших європейських країн посилити карантинні заходи.

"Цих стратегій потрібно буде дотримуватися доти, поки не з'являться вакцини або ефективні методи лікування, що дозволяють уникнути ризику подальших епідемій", - написала команда Фергюсона в короткому викладі результатів свого дослідження.

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Коронавірус і карантин
Велика Британія карантин учені COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 Топ Ган
Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые - Цензор.НЕТ 9193 Если ничего не предпринимать, коронавирус мог бы убить 40 млн человек по всему миру, - британские ученые - Цензор.НЕТ 9444
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27.03.2020 01:22
+10 Женя-Женя
а зеленский свозит со всей европы десятки тысяч людей проверяя им температуру и отпуская на все 4 стороны! нас был шанс выстоять - не принимая людей таким образом.
Теперь его тупо нет.
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27.03.2020 01:21
+7 Igor Budnik b2adf589
Почитай про разницу между бактерией и вирусом. Чума не вирусная болезнь. Далее, как при любой инфекционной опасности, научись мыть почаще руки и не истери.
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27.03.2020 04:04
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