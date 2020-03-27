Четверта українка померла за кордоном через коронавірус, - МЗС

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22 громадян України лікуються від COVID-19 в іноземних лікарнях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у фейсбуці.

П'ятеро українців лікуються від коронавірусу в Італії. Ще по 4 людини з України отримують медичну допомогу в Німеччині та Домініканській Республіці, по двоє - у Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах, а також по одній людині в Іспанії, США, Нідерландах, Нігерії та на Сейшельських островах.

На карантині зараз перебувають 160 наших громадян.

94 356 українців вдалося повернути на батьківщину, зазначили в МЗС.

Також повідомляється, що вісім наших громадян одужали і виписалися з медзакладів.

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