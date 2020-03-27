В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство. ФОТО

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В Україну з Канади евакуювали 274 українців, які не могли повернутися додому до моменту закриття кордону 16 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в Канаді у Facebook.

"Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва", - йдеться в повідомленні.

У відомстві побажали українцям щасливої ​​дороги, а також наголосили на необхідності самоізоляції протягом 14 днів після прибуття в країну.

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Фото: посольство/Facebook

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрито державний кордон України та припинено всі пасажирські перевезення.