В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство. ФОТО

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В Україну з Канади евакуювали 274 українців, які не могли повернутися додому до моменту закриття кордону 16 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба українського посольства в Канаді у Facebook.

"Українці з Канади повертаються додому. 274 пасажири вилетіли рейсом МАУ з Торонто до Києва", - йдеться в повідомленні.

У відомстві побажали українцям щасливої ​​дороги, а також наголосили на необхідності самоізоляції протягом 14 днів після прибуття в країну.

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В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 01
В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 02
В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 03
Фото: посольство/Facebook

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрито державний кордон України та припинено всі пасажирські перевезення.

В Україну з Канади евакуювали 274 українців, - посольство 04

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+7 Мария Орловская 74b98627
Потом они будут долго сожалеть об этой глупости
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27.03.2020 07:12
+5 salomon v
Некоторые недолго.
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27.03.2020 07:15
+5 кацахол
Кожного прибулого має зустрічати особисто Зеленський. І кожного цьомати в щічку.
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27.03.2020 07:50
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