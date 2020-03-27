Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

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Зменшення енергозалежності України та збільшення резервів газу, - Коболєв озвучив свої головні завдання на посаді глави "Нафтогазу" на наступні 4 роки

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв погодився продовжити контракт на чотири роки, оскільки хоче реалізувати низку завдань.

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для "Нафтогазу", які, власне, ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі", - сказав Коболєв.

До таких завдань він зараховує зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обговорює зі США, як остаточно поховати проєкт "Північний потік-2", - Коболєв

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки - з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.

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Топ коментарі
+6 Підлога Маккартні
Зебобики, а как же так получается, что при зе это кобель до сих пор у руля??? Это же барыгин ставленник Уменьшение энергозависимости Украины и увеличение резервов газа, - Коболев озвучил свои главные задачи на посту главы "Нафтогаза" на следующие 4 года - Цензор.НЕТ 5716
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27.03.2020 08:12
+6 Igor V 184bb5c7
Почему именно у зебилов и кацапов так разрываются днища, когда слышат фамилии коболева и ветренко? Все просто, дело в том, что именно при них кацапов выепали в международных судах по полной программе и свинособаки потеряли $3млрд, именно благодаря ненависным витренкам-коболевым, убыточный для бюджета Украины нафтогаз, сейчас является крупнейшим плательщиком налогов в госказну. Поэтому зебилы, ваше гавканье никого не интересует.
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27.03.2020 08:38
+4 Андрей Павловский 892bc06d
Дружище, тут у многих уже глаза открылись. Зе реально ничего не собирается менять. Все те же люди на своих должностях... Таможня, мин обороны как минимум
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27.03.2020 08:17
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