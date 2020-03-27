У "Нафтогазу" достатній запас міцності для проходження періоду надзвичайної ситуації, - Коболєв

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НАК "Нафтогаз України" має достатній запас міцності і ліквідності для проходження періоду надзвичайної ситуації, введеного в країні для боротьби з коронавірусом, коли можуть погіршитися розрахунки за газ, що відпускається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв в ефірі телеканалу "Україна 24" в четвер увечері.

"Фінансово "Нафтогаз" підготовлений, ми зможемо поки профінансувати цю різницю за рахунок власних коштів. Я думаю, найближчі три-чотири місяці для нашої ліквідності не буде суттєвих загроз", - сказав він

За його словами, компанія ще в умовах підготовки до можливого переривання транзиту економила кошти, зокрема, не вкладаючись у видобувні проєкти, які могли бути успішно реалізовані тільки за умови високих цін на газ.

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"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територіїєю країни.