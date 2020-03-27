Канада через коронавірус зменшить із 200 до 60 свій контингент інструкторів в Україні: вся навчальна діяльність зараз припинена

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Через пандемію COVID-19 Канада в кілька разів зменшить свій військовий контингент, дислокований в Україні в рамках операції UNIFIER.

Про це заявив уряд Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На тлі ситуації з пандемією COVID-19 як у країні, так і за кордоном, а також згортання несуттєвої діяльності у рамках операцій збройних сил Канади, буде зменшено кількість особового складу, який відбуде на початку квітня до участі в операції UNIFIER", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що під час планової ротації до Канади повернуться дві сотні військовослужбовців, однак їм на заміну в Україну прибуде усього близько 60.

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При цьому в уряді наголосили, що канадські військові в Україні "продовжать важливу для операції діяльність із нашими союзниками й партнерами, а також підтримуватимуть координацію та планування для майбутніх навчань".

"Для убезпечення наших військових, які відбудуть в Україну, будуть вжиті усі можливі заходи, як це нині відбувається стосовно вже присутніх у країні канадських військовослужбовців", - зазначається у заяві.

Зараз уся навчальна діяльність канадських сил в Україні припинена у зв'язку з поширенням COVID-19.

Як відомо, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли більше 17 тис. українських воїнів.