Жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області

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В Івано-Франківській області поліція допомогла госпіталізувати в інфекційну лікарню жінку, яка втекла зі столичного медзакладу. Правоохоронці притягнуть її до адміністративної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив начальник поліції області Володимир Голубош.

"Від колег з Києва ми отримали інформацію, що громадянка самовільно залишила лікувальний заклад в Києві. О 5-й ранку 25 березня був зупинений автомобіль, у якому ця громадянка пересувалася разом із чоловіком, донькою та зятем. Ми викликали карету швидкої і їх доправили до обласної інфекційної лікарні. Там взяли необхідні аналізи і зобов’язання про дотримання самоізоляції. Зазначена громадянка знову ж не дотрималась норм. Тому вже зібрано матеріали про притягнення її до адміністративної відповідальності", - сказав Голубош.

На брифінгу зазначалося, що у Києві жінці підтвердили COVID-19. Утім, у неї не було симптомів, тому вона самовільно залишила лікувальний заклад.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про 39-річну жінку з Коломийського району. До Києва вона приїхала з Бельгії. У столиці жінка самовільно залишила Олександрівську лікарню, де їй поставили діагноз підозри на COVID-19.

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