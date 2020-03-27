Наслідки мертвої економіки можуть бути страшнішими за наслідки коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

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У нас банально не вистачить коштів утримати соціальну сферу, якщо все зупиниться.

Про це на свій сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН, глава комітету ВР з охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ.

"З Азії надходять шокуючі дані - місцева економіка впала навіть нижче, ніж очікувалось. Це справжній обвал. Для економіки Євросоюзу наслідки будуть ще жорсткішими. Отже, це велика помилка – намагатись повністю зупинити життя в країні. Економіка має працювати. Вчора Президент заявив, що Україна не повинна зупинитись. І я з цим згоден. Наше завдання №1 – організувати карантин, але при цьому не зруйнувати економіку. У США є ресурси фактично роздати населенню та бізнесу 2 трлн. доларів. У нас такої можливості немає", - заявив Радуцький.

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"Наслідки мертвої економіки можуть бути набагато страшнішими за наслідки коронавірусу. І це не лише соціальний вибух, а і техногенні катастрофи внаслідок недофінансованості інфраструктури. Замість зупинки підприємств набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику - пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити за рахунок соціальних працівників, за рахунок "Червоного хреста", волонтерів все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку – ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться", - пояснив нардеп.

"От яким має бути режим роботи підприємств на час карантину: всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ. У приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми, масковий режим, режим гігієни, антисептики. Якщо є така можливість - зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні. Ці заходи можуть розробити санітарні лікарі - впевнений, їх компетенції для цього вистачить. Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами - при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету. І головне: ми повинні поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки", - резюмував Радуцький.

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