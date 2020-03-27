"Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв

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НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду український індикатор цін на газ, що дозволило знизити його ціну для населення.

Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить у групу "Нафтогаз", проводив свій тендер, він був дуже конкурентний. Ми розуміли у "Нафтогазі", що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським, для встановлення ціни газу для населення", - зазначив Коболєв.

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Таким чином, "Нафтогаз" запропонував газзбутам купувати газ дешевше та знизити кінцеву ціну для населення.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість у "Нафтогазі" - і якщо вона з'явиться, знизити ціну на газ. Український ринок газу перенасичений, оскільки усі готувалися до кризи, до відмови "Газпрому" постачати газ. Ця підготовка перенаситила сховища газу", - пояснив Коболєв.