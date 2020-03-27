"Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв

2620 25
"Нафтогаз" запропонував Кабміну український індикатор для встановлення ціни газу для населення, - Коболєв

НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду український індикатор цін на газ, що дозволило знизити його ціну для населення.

Про це сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли незалежний оператор ГТС, який зараз не входить у групу "Нафтогаз", проводив свій тендер, він був дуже конкурентний. Ми розуміли у "Нафтогазі", що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулося, ми запропонували уряду використати новий ціновий індикатив, який є українським, а не європейським, для встановлення ціни газу для населення", - зазначив Коболєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Нафтогазу" достатній запас міцності для проходження періоду надзвичайної ситуації, - Коболєв

Таким чином, "Нафтогаз" запропонував газзбутам купувати газ дешевше та знизити кінцеву ціну для населення.

"Ми вирішили знайти ринкову можливість у "Нафтогазі" - і якщо вона з'явиться, знизити ціну на газ. Український ринок газу перенасичений, оскільки усі готувалися до кризи, до відмови "Газпрому" постачати газ. Ця підготовка перенаситила сховища газу", - пояснив Коболєв.

Тарифи ЖКГ Газова війна
газ Нафтогаз Коболєв
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5 Генрих Реалист
Читаем и выполняем Конституцию Украины, касательно кому принадлежит земля и недра. А тарифы должны бать справедливыми по платёжеспособности населения. Субсидии это унижение людей коррупционная кормушка негодеяв.
показати весь коментар
27.03.2020 09:25
+5 Джон Зойдберг cb913b8d
Опять зеленая песня? Ручки чешутся сменить набсовет, выкинуть ненавистного Коболева и загнать Нафтогаз в убытки на радость Фирташу? Проходили уже при овоще, идите нахер, зеленые дебилы.
показати весь коментар
27.03.2020 09:28
+3 Джон Зойдберг cb913b8d
Фирташ удавится, чтоб дешевле. Он и так ждёт не дождётся, когда зеленые поменяют руководство Нафтогаза, чтобы снова облгазы брали газ "в долг" и драли деньги с населения, загоняя Нафтогаз в убытки. А потом ВР спишет несколько десятков миллиардов, как уже было при овоще.
показати весь коментар
27.03.2020 09:26
Дивитись коментарі