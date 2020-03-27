Китай із 28 березня закриє кордон для іноземців

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Китай із 28 березня закриє кордон для іноземців

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про закриття кордону для іноземців, оскільки більшість нових випадків інфікування коронавірусом виявили у прибулих з-за кордону.

Про це повідомляє агентство Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

27 березня Національна комісія з охорони здоров'я Китаю повідомили про 55 нових випадків COVID-19 - з них 54 носіїв коронавірусу прибули з-за кордону.

Тим часом не зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом в Ухані, столиці провінції, де почалася епідемія.

Заборона на в'їзд для іноземців починаючи з 28 березня стосується і тих, хто має дозвіл на проживання в країні. Всі безвізові поїздки також тимчасово припинені.

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При цьому в міністерстві зазначили, що іноземці, які прибувають у Китай для "необхідних економічних, торговельних, наукових або технологічних заходів або через надзвичайні гуманітарні потреби", можуть як і раніше подавати заявки на візи.

Коронавірус і карантин
кордон карантин Китай COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+14 Павел Довженко
Вот что стоило запретить любые вылеты из Китая с момента начала заражения, стольких проблем можно было избежать.
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27.03.2020 09:42
+11 vitalmod
Краснопузые заразили весь мир. Теперь закрывают границу. Дело сделано, пожар разожжен.
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27.03.2020 09:40
+9 Підлога Маккартні
А володя зеленских закроет границу у вечери 27. Шах и мат, кетайозы Китай с 28 марта закроет границу для иностранцев - Цензор.НЕТ 6767
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27.03.2020 09:40
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