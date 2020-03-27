Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон

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Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон

Якщо країни Європейського Союзу не виявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.

Про це лідерів ЄС попередив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"На карту поставлено виживання Європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, - це смерть Шенгену", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон оголосив військову операцію "Стійкість" для боротьби з коронавірусом

Коронавірус і карантин
Європа карантин Шенген Євросоюз Макрон Емманюель COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Victor Bublik
Из за коронавируса может умереть даже Макрон.
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27.03.2020 09:42
+7 Кирилл Лещенко
хрен с ним
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27.03.2020 09:42
+7 Kolja Stambulskij
макрон знатный подпевало хуйлу
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27.03.2020 09:45
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