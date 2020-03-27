Шенгенська зона може померти через коронавірус, - Макрон

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Якщо країни Європейського Союзу не виявлять солідарності в боротьбі з коронавірусом, то епідемія може зруйнувати Шенгенську зону.

Про це лідерів ЄС попередив президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"На карту поставлено виживання Європейського проєкту. Ризик, з яким ми стикаємося, - це смерть Шенгену", - сказав він.

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