Бюджет-2020 буде кардинально змінений: деякі статті уріжуть, якісь зникнуть повністю, - "слуга народу" Трухін

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Бюджет-2020 буде кардинально змінений: деякі статті уріжуть, якісь зникнуть повністю, - "слуга народу" Трухін

Через карантин у зв'язку з коронавірусом уряд зараз готує зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це заявив у прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.

За його словами, пропонують істотно урізати кошти у сфері культури, освіти і науки, спорту та інших галузей.

"Відбуваються кардинальні зміни в бюджеті-2020. Ресурсна частина змінюється на 86,3 млрд грн в плюс. Доходи держбюджету в проєкті - мінус 115,9 млрд грн. Витрати на кредитування - 86,3 млрд грн. Фактично можна назвати цей проєкт прихованим секвестром", - сказав депутат.

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Він підкреслив, що стабілізаційний фонд повинен бути сформований в розмірі 124 млрд грн.

"Він сформується з таких напрямів: планується скорочення фонду регіонального розвитку на 7,5 млрд грн, підтримка АПК - мінус 4 млрд грн, субвенції місцевим бюджетам - мінус 2 млрд грн, субвенція місцевим бюджетам на формування об'єднаних територіальних громад - мінус 2 млрд грн. Озвучені мною програми, по суті, зведені на нуль. Вони зникли з проєкту бюджету", - зазначив Трухін.

Коронавірус і карантин
бюджет карантин Трухін COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
Маски и антисептики уже исчели. Спасибо зеленскому за такое светило охраны здоровья как г-н радуцкий Бюджет-2020 будет кардинально изменен: некоторые статьи урежут, какие-то исчезнут полностью, - "слуга народа" Трухин - Цензор.НЕТ 362
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27.03.2020 09:56
+10 Андрей Королько a621a273
Дайте угадаю,на содержание ВР и ОП статьи увеличат.
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27.03.2020 10:02
+9 Игорь Емец
сегодня хотел зайти на "Новую Почту".Лицо обмотано бафом.Не пустили,нужна медицинская маска.
Вопрос:
-Где купить?
-В аптеке
Рядом две аптеки, на которых объявления "МАСОК НЕТ"
Зашел на сайт "Розетки".Урра.Маски есть.Заказываю.И ... когда хочу оплатить, адрес доставки "Новая Почта".
Вы думаете, Зекоманда наверху руководит по другому?
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27.03.2020 10:04
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