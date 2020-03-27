Лікарі назвали п’ятірку продуктів, які підвищують імунітет і покращують захист організму від інфекції

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Люди з ослабленою імунною системою - найбільш вразливі перед коронавірусом. У настільки непростий період її важливо зміцнювати. Американські лікарі склали список продуктів, які підвищують імунну систему і покращують захист організму від інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це пише Times Now.

Імбир - через великий вміст аскорбінової кислоти, вітамінів групи В, А, цинку, кальцію, йоду, природних антибіотиків і антимікотиків імбир має зміцнювальну дію на організм і підвищує опірність різним захворюванням.

Активна речовина продукту - гінгерол - зменшує запалення, хронічні болі, біль в горлі.

Також імбир має унікальну властивість очищати організм від багатьох видів токсинів: харчових, радіаційних і хімічних.

У народній медицині імбир використовується протягом тисячі років, бо цей продукт здатний очищати легені.

Ще імбир разом з куркумою, яблуками і часником входить до переліку продуктів, які здатні очищати легені. Адже саме легені є одним з найактивніших місць в організмі, де скупчуються шкідливі речовини. А коронавірус COVID-19, як відомо, є хворобою, яка нищить легені людини.

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Куркума - її основний компонент "куркумін" вважається потужним імунним підсилювачем, який діє як протизапальний засіб.

Ягоди - насичені вітамінами і антиоксидантами, які зміцнюють імунну систему і допомагають організму ефективніше протистояти різним інфекціям.

Продукти з вітаміном С - цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони), журавлина, ківі, чорна смородина, суниця, шипшина, горобина, журавлина, брусниця, обліпиха, яблука, хурма, квашена капуста, брюссельська і цвітна капуста, болгарський перець, помідори, проростки пшениці, овочі листові зелені (петрушка, кріп).

Різнокольорові овочі - їхні пігменти (хлорофіл, астаксантин, бета-каротин) володіють антиоксидантними властивостями й ефективно працюють на зміцнення організму. Солодкий перець (червоний, зелений, жовтий), червона капуста, броколі є потужними підсилювачами імунної системи.

Усі вищеперелічені продукти підвищують стійкість організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища, в тому числі інфекцій, переохолодження, стресових чинників.

Вони збільшують вироблення антитіл та інтерферону, що захищають організм від вірусів.