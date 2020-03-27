США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

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США випередили Китай за кількістю заражених коронавірусом

Сполучені Штати Америки випередили Китай за кількістю інфікованих коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Університету Джонcа Гопкінса (Меріленд, США), що відслідковує поширення інфекції.

Станом на ранок 27 квітня у США підтверджено 85,9 тис. випадків зараження, що на 4 тис. більше, ніж у Китаї.

У Штатах від коронавірусу померли 1296 осіб, а одужали 753 людини.

Наближається до Китаю також Італія, де інфіковано 80,5 тис. жителів, померли 8215 осіб і одужали 10 361.

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Коронавірус і карантин
карантин США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Виктор Степаненко
Ну это если не считать тех 73% ....
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27.03.2020 10:01
+6 Африкан_Свиридович
І да, хто вірить статистиці Китаю? Ви ще кацапській статистиці повірте...
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27.03.2020 10:08
+5 Василь Грім
Китай
82 000 зараженных
3 300 умерло
смертность - 4%

США
84 000 зараженных
1 200 умерло
смертность - 1,4 %

И вообще, нечего переживать за США. Там одна из лучших медицин в мире, в том числе вирусологи.
Если, где и создадут вакцину от короновируса, то это точно будут США.
+ США выделяют на борьбу с короновирусом и его последствиями для экономики около 2 триллионов долларов.
Это немыслимая сумма, для любой другой страны.
Например у рашки, лишь 0,5 триллиона долларов в стабфонде... Который такими темпами закончится через 3-4 месяца. А дальше для рашки - дефолт и финиш.
Каждый американец, у которого годовой доход меньше 72 тыс. долларов, получит по 1200 долларов помощи от государства, + на детей так же дадут денег.
Такое никто в мире себе не может позволить.
США - единственная сверхдержава мира. Пока что с ними никто не сравнится по эконом. мощи, даже Китай. остальные - ничто по сравнению с Америкой.
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27.03.2020 10:17
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