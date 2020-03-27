На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 5 випадків;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 3 випадки;
▪️Донецька область — 2 випадки;
▪️Запорізька область — 8 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
▪️Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;
▪️м. Київ — 47 випадків;
▪️Київська область — 32 випадки;
▪️Львівська область — 3 випадки;
▪️Луганська область — 1 випадок;
▪️Одеська область — 4 випадки;
▪️Рівненська область — 9 випадків;
▪️Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;
▪️Черкаська область — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.
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