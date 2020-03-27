На ранок 27 березня в Україні зафіксовано 62 нові випадки COVID-19, 4 пацієнти одужали, загалом підтверджено 218 випадків, за добу надійшло 277 підозр, - МОЗ

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В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 5 випадків;

▪️Волинська область — 2 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 3 випадки;

▪️Донецька область — 2 випадки;

▪️Запорізька область — 8 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

▪️Івано-Франківська область — 24 (2 летальніх) випадки;

▪️м. Київ — 47 випадків;

▪️Київська область — 32 випадки;

▪️Львівська область — 3 випадки;

▪️Луганська область — 1 випадок;

▪️Одеська область — 4 випадки;

▪️Рівненська область — 9 випадків;

▪️Тернопільська область — 25 випадків (1 летальний);

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Чернівецька область — 47 (1 летальний) випадків;

▪️Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 березня 2020 року до Центру надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19.

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