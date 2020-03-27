Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет

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Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет

Ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет планує повернутися в бізнес, але має намір довести до кінця частину розпочатих ним проєктів на волонтерських засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.

"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проєктів ... Вестиму їх ззовні - благо, досвід впровадження iGov як волонтера є", - повідомив Дубілет.

"Зараз повертаюся в рідну стихію - в бізнес", - додав він.

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Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаляна посаду прем'єр-міністра України.

Дубілет тоді заявив, що проєкти, які він почав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.

Повертаюся в бізнес, розпочате в Кабміні доведу до кінця як волонтер, - Дубілет 01

Новий Кабмін
Кабмін Дмитро Дубілет
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Топ коментарі
+17 Привет
Это тот зеленый чувак который хотел засунуть страну в смартфон...но она туда не поместилась...
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27.03.2020 10:13
+16 Oljik
Казна пуста - тут робити нічого.
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27.03.2020 10:11
+12 Ihor V
еще один зеленый попугай покидает тонущий титаник. после того, как он провел "перепись" населения, его можно было выганять из госслужбы сраным веником.
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27.03.2020 10:11
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