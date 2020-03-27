В Івано-Франківську піку захворювань на коронавірус варто чекати в квітні, - мер Марцінків

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прогнозує, що піку захворювань на коронавірус у місті варто чекати в середині-кінці квітня.

Про це повідомив Марцінків у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодня отримуємо швидкі тести. Міські медичні установи тестують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Піку збільшення хворих варто чекати в середині-кінці квітня. Маємо бути готовими", - написав мер.

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Всього в Івано-Франківській області було зафіксовано 84 випадки підозри на коронавірус, 16 з них підтверджено.