У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін.
"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.
За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в м. Конотоп Сумської області померла, жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат.
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...