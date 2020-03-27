У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

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У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін

У мешканки Сумщини, яка померла два дні тому, підтвердили коронавірус, вона також інфікувала ним ще трьох своїх родичів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Конотоп Артем Семеніхін.

"За інформацією, яку мені щойно повідомили лікарі, лабораторний аналіз на коронавірус у тієї жінки, яка померла позавчора в ЦРЛ, дав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

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За словами Семеніхіна, також позитивний експрес-тест на коронавірус у трьох її близьких родичів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в м. Конотоп Сумської області померла, жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат.

У померлої мешканки Сумщини підтвердили коронавірус, заражені троє її родичів, - мер Конотопа Семеніхін 01

Коронавірус і карантин
карантин Конотоп Сумщина Семеніхін COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Ned Stark
У мене бабуся в Конотопі, то трохи в темі. Померла була 76-річною "ворожкою" і ще й приймала паціоєнтів. Тому там ще 30 людей під підозрою - це ті, хто до неї за лікуванням приходили.
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27.03.2020 10:38
+9 Андрей Дидовик
Труппам проводим тест и записываем в жертвы ковидки. В северной Италии это целый бизнес, эпидемия идет как страховой случай и родственнички получают профит. На Юге бедный народ незастраховавшийся, поэтому там вирус берет стандартный 0.3 процента.
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27.03.2020 10:31
+8 Василь Грім
Это уже просто становится смешно и горько...
Нам постоянно сообщают уже после смерти человека, что у него уже после смерти анализы подтвердили наличие короновируса...
такое ощущение, что все смерти начали тупо списывать на короновирус...
Человек умер от рака лёгких - написали смерть от короновируса.
Человек умер от тубёркулёза - написали смерть от короновируса.
итд...
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27.03.2020 10:31
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