"Найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років": МОЗ оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом

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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило вікову статистику інфікованих коронавірусом.

Цю статистику озвучив на брифінгу в п'ятницю головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше хворіють люди у віці від 30 до 49 років, майже 38% від усіх захворілих", - повідомив він.

Вік хворих:

до 18 - 9%

18-29 - 17%

30-49 - 38%

50-65 - 30%

65+ - 6%

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані.

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Станом на ранок 27 березня в Україні виявили 218 випадків коронавірусної інфекції. П'ятеро людей померли, четверо вилікувалися.