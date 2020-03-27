При лікарнях створять спецбригади для тестування на коронавірус вдома, - Ляшко

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При центральних районних лікарнях створять спецбригади медпрацівників для тестування на коронавірус вдома.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

"Як голова з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, я дав доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатися з водія і медпрацівників, щоб на виклики сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги або інших медпрацівників, щоб ця бригада приїжджала додому до людей, у яких буде підозра на коронавірус, для забору зразків для проведення досліджень у вірусологічній лабораторії. Це зменшить мобільність людей, які мають симптоми коронавірусної хвороби, і це зменш необхідність відвідувати або сімейного лікаря, або інший заклад охорони здоров'я, щоб здати аналіз", - заявив Ляшко.

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За його словами, МОЗ повідомить контактні телефони для виклику спецбригад найближчим часом. Ляшко нагадав, що у разі появи симптомів захворювання громадяни передовсім мають зателефонувати сімейному лікарю.