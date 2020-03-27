Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14

1299

В окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.

Про це повідомила маріонетка Кремля, "глава управління Росспоживнагляду щодо Криму і Севастополя" Наталя Пеньковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Всі хворі – жителі Криму, які повернулися з неблагополучної щодо коронавірусу країни. З них 6 осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідувала ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що слідував за іншим маршрутом. Таким чином, станом на сьогодні з 14 підтверджених випадків захворювання 10 осіб і члени їхніх сімей перебували на лайнері "Беліссімо". Тобто всі випадки завезені", – підкреслила Пеньковська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента звернувся до кримчан у зв'язку з коронавірусом: "Переходьте на дистанційну роботу і залишайтеся вдома"

За її словами, всі нові виявлені хворі госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень Криму і перебувають в окремих боксах. На цей момент стан всіх хворих задовільний, перебіг захворювання безсимптомний.

"Визначено коло контактних осіб. Особи з-поміж близьких контактів – госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів – перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Організовано лабораторне обстеження зазначених осіб", – зазначила Пеньковська.