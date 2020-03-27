Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14

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Окупанти заявили про 7 нових випадків коронавірусу в Криму: загальна кількість інфікованих зросла до 14

В окупованому Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 14 осіб.

Про це повідомила маріонетка Кремля, "глава управління Росспоживнагляду щодо Криму і Севастополя" Наталя Пеньковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Всі хворі – жителі Криму, які повернулися з неблагополучної щодо коронавірусу країни. З них 6 осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідувала ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що слідував за іншим маршрутом. Таким чином, станом на сьогодні з 14 підтверджених випадків захворювання 10 осіб і члени їхніх сімей перебували на лайнері "Беліссімо". Тобто всі випадки завезені", – підкреслила Пеньковська.

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За її словами, всі нові виявлені хворі госпіталізовані в інфекційні відділення лікарень Криму і перебувають в окремих боксах. На цей момент стан всіх хворих задовільний, перебіг захворювання безсимптомний.

"Визначено коло контактних осіб. Особи з-поміж близьких контактів – госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів – перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Організовано лабораторне обстеження зазначених осіб", – зазначила Пеньковська.

Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
карантин Крим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
ну шо вам посоветовать? (от все души?)))
больше гуляйте на свежем воздухе (маска не обязательна)
больше пейте воды (днепровской шиш вам)
больше камней с неба (и в Керченский мост кометой)
и радостно умереть в родной говени (как мечталось)
ну и традиционное - денег нет но вы держитесь и хорошего вам настроения... приветмедвед
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27.03.2020 10:58
+7 Шрек Баблокат
я думаю, в Крыму нужно срочно провести массовый Крестный ход с причастиями, и сразу же Бессмертный полк с хоругвиями, и тогда Крым можно будет заселять новой партией оленей с Дальнего Востока..
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27.03.2020 10:55
+5 Антип61
Еще им надо поставить там огромный холодильник, понизить температуру и засеять ягель. Для оленей. Оккупанты заявили о 7 новых случаях коронавируса в Крыму: общее количество инфицированных выросло до 14 - Цензор.НЕТ 4382
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27.03.2020 10:57
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