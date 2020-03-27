Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко

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Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко

Штаб із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації має намір переглянути карантинні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

Зокрема планується переглянути питання роботи продуктових ринків.

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"Розглядаємо питання продуктових ринків: якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, то частина зможе працювати. Сьогодні ми його розглянемо на штабі. Сьогодні буде рішення про те, які саме ринки не мають функціонувати під час карантину", - сказав Ляшко.

За його словами, влада розуміє важливу роль питання забезпечення населення продуктами, харчової безпеки.

Коронавірус і карантин
карантин ринок Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Vasilij VG
Абсолютно правильно! Нужно лишь контролировать у продавцов наличие масок и перчаток. На рынке в меньше шансов заразиться, чем в супермаркетах, которые еще и цены начали накручивать!!!
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27.03.2020 11:07
+8 Андрей Дидовик
Ну и если занесут кому нужно и дальше по цепочке. Поздравляю всех алармистов - вы идиоты. Рынки и магазины именно для этого и закрывали чтобы снова через мзду открыть.
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27.03.2020 11:04
+8 Li Quan
Ни в коем случае!!! Они альтернатива монопольными завышенным ценам на продукты в сети магазинов-помоек атб видного бывшего рыга и анала, а ныне соратника зэ-шмаркли и его банды зелёных мародеров - т-ща Буткевича, постоянно находящегося в Монако. Это прямая угроза благоденствию их преступного режима
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27.03.2020 11:18
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