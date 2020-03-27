Продуктові ринки можуть знову відкрити, якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
Зокрема планується переглянути питання роботи продуктових ринків.
"Розглядаємо питання продуктових ринків: якщо вони дотримуватимуться санітарних норм і протиепідемічних заходів, то частина зможе працювати. Сьогодні ми його розглянемо на штабі. Сьогодні буде рішення про те, які саме ринки не мають функціонувати під час карантину", - сказав Ляшко.
За його словами, влада розуміє важливу роль питання забезпечення населення продуктами, харчової безпеки.