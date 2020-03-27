Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

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Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" 27 березня виконає спецрейс за маршрутом Київ - Москва - Київ для повернення до своїх країн громадян України і Російської Федерації, які внаслідок обмежувальних заходів у зв'язку з карантином не мають можливості самостійно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. У зворотному напрямку поїзд №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, а прибуде до Києва 29 березня 7:32. Повідомляється, що квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".

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Коронавірус і карантин
карантин Москва Росія Укрзалізниця евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Петро Оленев
Дуру Марувшу не забудьте прихватить. И скиньте с поезда под Ростовом. Шоб по приколу в инстаграм
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27.03.2020 11:07
+12 Лариса fb3d953c
Пусть те кто в период агрессии поехал в Кацапию работать, там и остаются. Нечего их тащить сюда из Москвы, которая вся поголовно инфицирована коронавирусом. Зеленые просто уроды и вредят Укроаине, со всего мира тянут инфицированных и даже не посылают на изоляцию, на тесты, не контролируют их самоизоляцию. Привезли, выгрузили и все. А чего же раньше Скалецкая сидела с контактными 14 дней в карантине в Санжарах? Не работала,а развлекала всю страну. Сейчас коронавирус поменялся или зеленые мозги поменялись?
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27.03.2020 11:17
+10 Петро Оленев
В Дыныру. Пусть там карантинят.
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27.03.2020 11:08
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