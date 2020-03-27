Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

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Акціонерна компанія "Укрзалізниця" 27 березня виконає спецрейс за маршрутом Київ - Москва - Київ для повернення до своїх країн громадян України і Російської Федерації, які внаслідок обмежувальних заходів у зв'язку з карантином не мають можливості самостійно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

Поїзд відправиться з Києва 27 березня о 18:36, прибуде до Москви 28 березня в 10:14. У зворотному напрямку поїзд №905 відправиться з Москви 28 березня о 19:35, а прибуде до Києва 29 березня 7:32. Повідомляється, що квитки на ці поїзди можна купити тільки через онлайн-систему "Укрзалізниці".

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