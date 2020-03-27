АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

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АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети

Антимонопольний комітет України зобов'язав трьох найбільших мобільних операторів України залишити без змін тарифи на мобільний зв'язок та інтернет.

Про це йдеться в опублікованих обов'язкових рекомендаціях АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Антимонопольний комітет вважає, що зміна тарифних планів мобільними операторами, закриття дешевих тарифних планів або примусове переведення громадян на більш дорогі - це порушення умов чесної конкуренції та зловживання компаніями своїм домінуючим становищем на ринку.

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Більше того, АМКУ зазначає, що такі дії мобільних операторів можуть унеможливити отримання своєчасної інформації українцями, які на час карантину змушені самоізолюватись і працювати з дому.

"У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), запобігати порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема утриматись від підвищення вартості тарифних планів, закриття соціальних, дешевих, мінімальних тарифних планів, автоматичного (примусового) переведення абонентів на дорожчий тарифний план, погіршення якості надання послуг", - йдеться в рекомендаціях АМКУ мобільним операторам.

Рекомендації Антимонопольного комітету компаніям "Київстар", "ВФ Україна" і "Лайфселл" є обов'язковими для виконання.

Коронавірус і карантин
карантин мобільний зв'язок тарифи Антимонопольний комітет COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 Василь Грім
Очень своевременное решение, учитывая то что мобильные операторы уже давно позакрывали дешёвые пакеты и сейчас у них лишь действуют пакеты с максимальными тарифами.
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27.03.2020 11:14
+19 Zemych
Шо он там запретил, если всратый Киевстар ещё в декабре - январе всех принудительно перевёл на дорогие пакеты?
Шо они теперь- обратно переведут и деньги мне вернут?
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27.03.2020 11:15
+13 Dmytro Shevchenko
Поздно, они уже все дешевые пакеты позакрывали. Сейчас старт от 120 грн за пакет пустышку.
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27.03.2020 11:18
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