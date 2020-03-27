"Суспільне" транслюватиме богослужіння та обрядові заходи українських церков

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Щоб допомогти вірянам задовольнити духовні потреби під час карантину "UA:Суспільне" планує транслювати богослужіння та обрядові заходи Римсько-католицької церкви України, Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та інших церков.

Про це повідомила пресслужба мовника, передає Цензор.НЕТ.

Щотижня впродовж карантину глядачі зможуть дивитися трансляції на загальнонаціональних телеканалах: UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та UA: КРИМ, а також на сайтах цих каналів і на всіх регіональних платформах Суспільного мовника.

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У п’ятницю, 27 березня, на суспільному телеканалі UA: КРИМ транслюватимуть:

10:00 — П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;

— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України; 12:00— П’ятнична проповідь Муфтія мусульман Криму.

Щоп’ятниці з 3 квітня на телеканалі UA: КРИМ будуть трансляції:

10:00 — П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України;

— П'ятнична проповідь із Київської соборної мечеті "Ар-Рахма", організована Духовним управлінням мусульман України; 12:00 — намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "УММА";

— намаз і проповідь, організовані Духовним управлінням мусульман України "УММА"; 12:15— Настанова Духовного управління мусульман АР Крим.

Щосуботи з 28 березня о 10:00 на телеканалі UA: КУЛЬТУРА показуватимуть Богослужіння Церкви адвентистів сьомого дня.

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Щонеділі з 29 березня на телеканалах UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ та на всіх регіональних філіях Суспільного мовника транслюватимуть недільні богослужіння з трьох церков:

з 9:30 до 10:00 транслюватимуть Недільну святу месу Римсько-Католицької церкви в Україні;

до транслюватимуть Недільну святу месу Римсько-Католицької церкви в Україні; з 10:00 до 11:30 — трансляція Божественної літургії у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнської молитви;

до — трансляція Божественної літургії у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнської молитви; з 11:30до 12:30 у телеефірі транслюватимуть Недільну літургію Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Щонеділі з 29 березня на телеканалі UA: КУЛЬТУРА: