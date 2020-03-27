11-річна дитина з COVID-19 на Тернопільщині в середньо-важкому стані з позитивною динамікою

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Стан дитини, госпіталізованої з діагнозом COVID-19, середньо-тяжкий. Пневмонії немає.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00, 27 березня, стан одинадцятирічної дитини – середньо-важкий з позитивною динамікою. Пневмонії в дитини немає", - йдеться в повідомленні.

У такому ж стані і мама. Вона перебуває разом з дитиною в окремому боксі інфекційного відділення.

Зазначається, що ще три підозри на COVID-19 у Тернопільській міській дитячій лікарні не підтвердилися. Очікуються результати лабораторних досліджень ще однієї дитини.

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