ВООЗ готується запустити офіційний мобільний застосунок для інформування про коронавірус

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Всесвітня організація охорони здоров'я готується запустити офіційний застосунок WHO MyHealth, присвячений пандемії COVID-19. Він буде доступний на Android, iOS та через веб-браузер. У ньому планується публікувати новини, поради, сповіщення та іншу інформацію про пандемію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише 9to5Google.

Розробляє застосунок група WHO COVID App Collective, що складається з лікарів, медійних експертів, колишніх працівників Google та Microsoft. Учасники також закликають людей, здатних зробити внесок у проєкт, долучатися до них, заповнивши форму.

Зараз творці зайняті тим, щоб застосунок за функціональністю повторював відповідний бот у месенджері WhatsApp. Останній також надає офіційну інформацію про пандемію. Надалі програма має отримати інструменти оповіщення про коронавірус залежно від поточного положення користувача. Також планується вмонтувати тест для самодіагностики захворювання.

Реліз застосунку WHO MyHealth заплановано в глобальному масштабі. Спочатку його інтерфейс буде підтримувати арабську, китайську, англійську, французьку, російську та іспанську мови. Реліз застосунку заплановано на 30 березня.

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Зазначається, що зловмисники використовують бажання людей відстежувати поширення коронавірусу. За допомогою фальшивих застосунків-трекерів гаджети блокуються без можливості нормального використання. За розблокування зловмисники вимагають викуп.