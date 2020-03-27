Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов

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Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов

У Державному бюро розслідувань очікуються кадрові зміни.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За даними джерел, найближчим часом очікується звільнення начальників управлінь ДБР Ольги Варченко та Олександра Буряка, вони залишать структуру. Не варто відкидати, що Варченко зможе продовжити свою кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ.

У групах впливу навколо президента обговорюються, як зазвичай, багато кандидатур на місце, що звільнилося.

Президент Зеленський поки ще не визначився з кандидатурою директора, виконувачем обов'язків залишається Олександр Соколов", - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексглава АП Портнов погрожує звільнити слідчого ДБР, який висунув підозру поліцейському у справі Майдану

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Топ коментарі
+7 Підлога Маккартні
Походу еще не все квартальные пристроены до корыта Варченко и Буряк покинут ГБР, должность директора пока под вопросом, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6917
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27.03.2020 11:25
+5 Шрек Баблокат
Варченко і Буряк залишать ДБР, посада директора поки що під питанням, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7039
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27.03.2020 11:30
+4 Kost Crys
знову зеленський жує соплі..
важка робота,
щоб так зробити, щоб нічого не зробити..

Якщо треба, щоб були посадки, то
не варто призначати людей овоща, бені, аваківа і порнова..
А якщо не треба посадок, то і призначати нікого не треба..
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27.03.2020 11:39
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