Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

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Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Росія не зможе домогтися скасування санкцій на тлі пандемії коронавірусу, вважає федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Спроби Росії скасувати санкції через коронавірус є безперспективними", - підкреслив він під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Обидва міністри констатували єдність позицій щодо необхідності збереження санкцій міжнародного співтовариства як відповіді на агресивні дії Росії і порушення Москвою норм міжнародного права.

Крім того, Кулеба і Шалленберг домовилися, що австрійська влада з розумінням поставиться до скрутних обставин українців, чий термін перебування в Австрії може бути перевищений внаслідок карантину.

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Також Кулеба зазначив активне сприяння Відня у створенні можливостей транзиту територією Австрії для українських громадян, які повертаються автотранспортом з Європи.

У свою чергу Шалленберг подякував Україні за допомогу в поверненні громадян Австрії з України рейсами українських авіакомпаній.

Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
Австрія карантин Росія санкції Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+15 susanin
Попытки России отменить санкции на фоне коронавируса являются бесперспективными, - глава МИД Австрии Шалленберг - Цензор.НЕТ 9804

Это раися, детка!
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27.03.2020 11:31
+13 Петро Такой
Штаты сказали, что ещё винторогам насыпят пользы.
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27.03.2020 11:34
+12 Йцу Кенг 07b0c614
мало того, что китайцы ранее отказались покупать расейскую нефть, вчера они отказались покупать еще и расейский газ, восстановив поставки сжиженного газа из США..... теперь хваленая "сила сибири", обошедшаяся московитам по весу золота, превратилась в бесполезную груду металлолома......
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27.03.2020 11:44
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