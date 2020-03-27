Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині

5370 28
Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині

У Харківській та Одеській областях поліція розшукала всіх 10 осіб, які повернулися з-за кордону і порушили режим самоізоляції. До всіх них буде вжито заходів, відповідно до чинного законодавства України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

"З них 9 перебувають на території області. Наразі вони перебувають у самоізоляції та контролюються поліцією. Щодо всіх було проведено медичний огляд", - йдеться в повідомленні.

За словами Кучера, останню людину було знайдено в Одеській області. Вона тимчасово проживає там, і на Харківщині з моменту повернення з-за кордону не була. Контролювати проходження режиму самоізоляції будуть органи влади Одеської області.

Щодо всіх порушників будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінку з COVID-19, яка втекла зі столичної лікарні, примусово госпіталізували в Івано-Франківській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, здається, вже не до кінця контролює ситуацію в регіонах, - Казанський про поведінку Ярославського з главою ХОДА Кучером. ВIДЕО

Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині 01

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5 Potewnik Balagyr
Нет дорогие, раз нарушили режим самоизоляции. Штраф и в тюрьму, перед тюрьмой карантин, обработка, стрижка наголо. Ведь сознательно подвергали других угрозе.
показати весь коментар
27.03.2020 11:42
+3 Василь Грім
Зеля и другие высокопоставленные чиновники были недавно за границей...
Они уже в самоизоляции или им тоже помощь полиции нужна в этом вопросе?
показати весь коментар
27.03.2020 11:32
+3 Мой комментарий
Теперь нужно искать тех, с кем они бухали, трахались и лобызались. Поліція розшукала всіх 10 порушників режиму самоізоляції, які повернулися з-за кордону на Одещині та Харківщині - Цензор.НЕТ 7135
показати весь коментар
27.03.2020 12:06
Дивитись коментарі