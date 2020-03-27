За приховування випадків COVID-19 у медзакладів забиратимуть ліцензії, - головний санлікар Ляшко

1209

Усі медзаклади незалежно від форм власності зобов'язані повідомляти про випадки інфікування коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час брифінгу в Києві в п'ятницю.

Він підкреслив, що приховувати таку інформацію медзаклади не мають права, інакше вони позбавлятимуться ліцензії.

"Ніхто не має права приховувати результати. Згідно із законодавством, медзаклади, які виявили коронавірусну хворобу, зобов'язані повідомити установі громадського здоров'я. Випадки приховування (такої інформації. - Ред.) відразу розслідуються. Ми додатково поінформували всі приватні лабораторії, а також лабораторії приватних медзакладів про неприпустимість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про випадок інфікування. Якщо буде виявлено такі випадки (приховування інформації. - Ред), відкликатимуть ліцензії, каратимуть керівників цих медзакладів", - сказав Ляшко.

Також читайте: АМКУ заборонив мобільним операторам підвищувати тарифи і закривати дешеві пакети