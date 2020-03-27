МЗС просить українців за кордоном не купувати квитки на літаки після 27 березня: "Розгляньте можливість продовжити своє перебування за кордоном"

1734

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) радять українцям за кордоном не купувати наявні в онлайн-системах квитки на літаки після 27 березня.

Про це йдеться в роз'ясненнях МЗС щодо стрімкого погіршення пандемічної ситуації у світі та нових правил перетину кордону України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, всі літаки, що вилетіли 27 березня для здійснення рейсів, зможуть завершити рейси.

"МЗС звертається до всіх громадян України за кордоном, хто ще не придбав квитки або не встиг придбати квитки на дати вильоту до 27 березня включно, з проханням не купувати квитки, навіть якщо вони доступні на сайтах авіакомпаній, а розглянути можливість подовжити своє перебування в тій країні, де є така можливість", - радять дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні "Укрзалізниця" виконає спецрейс для евакуації українців із Москви

Також у громадян залишається можливість в’їхати на територію України автомобільним транспортом або перейти кордон пішки на тих пунктах перетину, де це дозволено. Для побудови маршруту, будь ласка, скористайтесь картою на сайті Державної прикордонної служби України https://dpsu.gov.ua/ua/map

Крім того, в МЗС пояснили, що робити, якщо було придбано квиток на рейс, який планувався на дати, пізніші за 27 березня.

"Для відшкодування вартості квитків на рейси, які не можуть бути здійснені через тимчасове припинення пасажирського сполучення з Україною, будь ласка, зверніться до відповідних авіакомпаній", - йдеться в рекомендаціях.

При цьому в МЗС уточнили, що розглядається можливість організації додаткових рейсів в Україну для тих, хто не встиг скористатися можливістю повернутися до 27 березня.

Також читайте: В Україну зі США хочуть повернутися 982 громадян і поки незрозуміло, чи зможуть, - Єльченко

"У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Україні можливість організації додаткових рейсів залежатиме виключно від епідемічної ситуації всередині країни та можливості МОЗ забезпечити належні карантинні заходи для всіх, хто прибуватиме такими рейсами", - йдеться в повідомленні.

У МЗС запевняють, що уряд докладе максимум зусиль, щоб за першої нагоди допомогти громадянам України повернутися додому.