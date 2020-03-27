Лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки 5 трильйонів доларів

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26 березня лідери країн G20 домовилися виділити на підтримку світової економіки понад $5 трлн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті G20 за підсумками зустрічі.

"Ми вкладаємо понад $5 трлн у світову економіку в межах цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідкам пандемії", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вживаються термінові заходи для підтримки економіки, захисту працівників, підприємств, особливо мікро-, малих і середніх, у найбільш постраждалих секторах, а також заходи соціального захисту найбільш вразливих.

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У G20 також заявляють, що спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, МВФ, Світовим банком, ООН та іншими міжнародними організаціями мають намір зробити все можливе для подолання пандемії. Серед пріоритетів - захист життя, робочих місць і доходів людей, збереження фінансової стабільності, пожвавлення і зміцнення економічного зростання, мінімізація збоїв у торгівлі та глобальних ланцюжках поставок, а також допомога всім нужденним країнам.

МВФ готовий мобілізувати $1 трлн для допомоги країнам у подоланні епідемії коронавірусу.

26 березня Сенат США схвалив пакет допомоги для економіки на $2 трлн.

У США за тиждень кількість безробітних зросла на 3 млн. За прогнозами Міжнародної організації праці (МОП), близько 25 млн осіб можуть залишитися без роботи через пандемію коронавірусу.

У Китаї, звідки почалося поширення коронавірусу по світу, прибуток провідних промислових підприємств за перші два місяці року становить 410,7 млрд юанів ($58,7 млрд), знизившись на 38,3% у річному вираженні через епідемію COVID-19.