Позитивний результат експрес-тесту означає, що людина хвора на коронавірус щонайменше 5 днів, - вірусолог Мовчанець

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповіла доцент кафедри вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Мовчанець, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто якщо ви зробите експрес-тест на четвертий день, то результату не буде. Коли він дає позитивний результат, це означає, що людина вже хвора приблизно тиждень", – сказала вона.
Мовчанець додала, що будь-яка тест-система не дає 100% гарантії.
"Завжди ми маємо на увазі, що буде 20% недостовірності", - пояснила вона.
Україна не може відмовитися від експрес-тестів і перевіряти пацієнтів лабораторно, бо останній варіант значно дорожчий.
"Це ПЛР-дослідження – дуже дороге задоволення. Воно в сотні разів дорожче за експрестести. До того ж наші лабораторії навіть у Києві не впораються з великою кількістю аналізів, просто немає такої можливості", – уточнила Мовчанець.