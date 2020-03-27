На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА

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На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА

Жителям села Тинне Рівненської області заборонили виїжджати з населеного пункту після того, як у 9 місцевих жителів виявили COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Всі 8 осіб і померла жінка - жителі села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних від швидких тестів на виїздах з села встановлено блокпости патрульної поліції і Державної служби надзвичайних ситуацій. До з'ясування обставин - заборонено залишати село", - йдеться в повідомленні.

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Рух габаритного транспорту пущено в обхід села.

Також зараз посилено встановлюються всі зв'язки і контакти інфікованих з іншими людьми.

Коронавірус і карантин
карантин ОДА Рівненщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV
Вот односельчаны довольные будут. Из-за одной проститутки приехавшей из Италии теперь все село будет сидеть в изоляции и жрать буряки и сено
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27.03.2020 11:54
+5 ALEX SUROVV
Меня добивает логика властей и некоторых индивидумов, которые утверждают что нужно зараженных пропускать в Украину потому что они украинцы и государство не имеет права их не впустить. Тоесть 1 прокаженного человека государство не имеет права не пустить, а тысячу украинцев в Украине все село или весь город государство имеет право заблокировать и устроить блокаду? Почему же даже окупированным территориям вы полную блокаду не устраиваете?
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27.03.2020 12:04
+4 Эрнесто Ча
Уже в супермаркетах без масок ходять, так що ті 9 чоловік какократам нічим не допоможуть.
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27.03.2020 11:54
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