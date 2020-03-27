На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.
"Всі 8 осіб і померла жінка - жителі села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних від швидких тестів на виїздах з села встановлено блокпости патрульної поліції і Державної служби надзвичайних ситуацій. До з'ясування обставин - заборонено залишати село", - йдеться в повідомленні.
Рух габаритного транспорту пущено в обхід села.
Також зараз посилено встановлюються всі зв'язки і контакти інфікованих з іншими людьми.