На Рівненщині заборонили виїжджати з села, в якому жителі заразилися коронавірусом, - ОДА

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Жителям села Тинне Рівненської області заборонили виїжджати з населеного пункту після того, як у 9 місцевих жителів виявили COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Всі 8 осіб і померла жінка - жителі села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних від швидких тестів на виїздах з села встановлено блокпости патрульної поліції і Державної служби надзвичайних ситуацій. До з'ясування обставин - заборонено залишати село", - йдеться в повідомленні.

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Рух габаритного транспорту пущено в обхід села.

Також зараз посилено встановлюються всі зв'язки і контакти інфікованих з іншими людьми.