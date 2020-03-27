За добу понад 18 тис. громадян повернулися в Україну, - Держприкордонслужба

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Пасажиропотік на українському кордоні в четвер, 26 березня, становив 27 тис. осіб, з яких 18,2 тис. - українці, які повернулися на батьківщину, повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Пасажиропотік був на рівні 27 тис. осіб. Серед тих, хто перетинав державний кордон, більшість - громадяни України, це 22,5 тис. осіб, 18.2 тис. з яких пройшли на в'їзд в Україну. Іноземці у своїй більшості виїжджали за межі України - це 2,7 тис. осіб. І один іноземець отримав відмову у в'їзді через чинні обмеження", - сказав Демченко "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що порівняно із середою, 26 березня, пасажиропотік на державному кордоні зріс на 5 тис. осіб, і фіксується збільшення кількості людей, які прибувають на пункти пропуску в суміжних країнах у пішому порядку. "Робота щодо їхнього перевезення триває. Якщо за минулу добу перевезли 6,5 тис. таких осіб, то, наприклад, за добу до цього в пішому порядку до кордону прибули і були перевезені 3 тис. 800 осіб", - пояснив спікер.

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Крім того, триває температурний скринінг на кордоні. Також люди віком від 16 років заповнюють згоди на добровільну самоізоляцію, і їм роздають пам'ятки про COVID-19, у яких, зокрема, пояснюється необхідність самоізоляції.

За словами Демченка, в Чорноморському морському порту в четвер також звернувся по допомогу іноземець з підвищеною температурою, який виїжджав з України. "Оскільки температурний скринінг осіб, які виїжджають з України, не проводиться, ця людина сама заявила, що погано почувається. Її було передано медикам. В іноземця температура була близько 38 градусів. І надалі він був відправлений в одну з лікарень, щоб медики безпосередньо могли встановити, яке саме захворювання в цієї людини", - пояснив він.

Тим часом у київському аеропорту "Бориспіль" у четвер було оформлено 21 рейс, якими повернулися на батьківщину громадяни України. Демченко нагадав, що представники санітарно-карантинних підрозділів у "Борисполі" можуть здійснювати експрес-тести на коронавірус в осіб, щодо яких виникли підозри щодо наявності в них ознак захворювання. Крім того, люди можуть добровільно пройти такі експрес-тести.