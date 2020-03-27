У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в столиці ми отримали ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 4 жінки віком від 31 до 59 років і 4 чоловіків - від 43 до 59 років", - повідомив Кличко.
За його словами, двох пацієнтів госпіталізували в Олександрівську лікарню, двох - в міську клінічну лікарню №4, ще двох у центральний госпіталь МВС.
Два інших пацієнти вдома в самозіоляціі.
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А що буде коли тестів з'являться тисячі?