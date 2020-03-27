У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

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У Києві виявлено 8 нових випадків COVID-19, загальна кількість підтверджених випадків - 55, - Кличко

Кількість киян, хворих на Covid-19, досягла 55 людей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в столиці ми отримали ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Захворіли 4 жінки  віком від 31 до 59 років і 4 чоловіків - від 43 до 59 років", - повідомив Кличко.

За його словами, двох пацієнтів госпіталізували в Олександрівську лікарню, двох - в міську клінічну лікарню №4, ще двох у центральний госпіталь МВС.

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Два інших пацієнти вдома в самозіоляціі.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Йцу Кенг 07b0c614
не в тему, но приятно:
Правительственные войска Ливии и армия Турции захватили стратегическую базу военную базу Al-Watier российской ЧВК Вагнера и войск генерала Халифы Хафтара.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2603-v-livii-zaxvachena-baza-chvk-vagnera-i-vzyat-v-plen-naemnika-rf
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27.03.2020 12:15
+4 ALEX SUROVV
Раздайте им памятки и значки от ЗЕнелоха и пожелайте всего хорошего. Благодаря етим властям скоро накроет всю страну так что мало не покажется. Но как говорится, одна смерть ето трагедия а тысячи смертей ето статистика
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27.03.2020 12:14
+2 Vitaliy Fomichev
І це за наявності лише шести десятків тестів......
А що буде коли тестів з'являться тисячі?
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27.03.2020 12:22
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