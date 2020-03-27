КМДА створює моніторингову групу, яка збиратиме інформацію про потенційно хворих на коронавірус, - Кличко

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Міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації про потенційно хворих та осіб, які контактували з інфікованими COVID-19. Дані збиратимуться від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Вірус агресивний і поширюється дуже швидко. І головним у його запобіганні є обмеження соціальних контактів. Щоб не піддавати себе ризику спілкування з носіями вірусу. Для цього сьогодні важливо запровадити дієвий механізм виявлення всіх носіїв вірусу, їхньої ізоляції та лікування", - сказав Кличко.

Він повідомив, що місто розробило алгоритм, який почав запроваджуватися в чіткій співпраці з правоохоронними органами, медпрацівниками, жителями столиці.

"Перше, що треба зробити, - створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб і осіб, які з ними контактували. Цих людей треба негайно відправляти лікуватися або на ізоляцію. Тому міська влада створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації від: сімейних лікарів , "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Нацполіції та інших закладів", - підкреслив Віталій Кличко.

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Мер Києва закликав киян також брати участь і надавати інформацію про випадки захворювань або людей, які контактували з потенційно хворими.

"Це непроста і велика робота. Але тільки консолідацією зусиль ми зможемо локалізувати і зупинити поширення вірусу!" - підкреслив мер столиці.