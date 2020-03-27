Кличко обіцяє, що сміттєвого колапсу в умовах обмежувальних заходів у Києві не буде

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Сміттєвого колапсу в місті не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, про те, що уряд не збільшив обсяг субсидій на вивезення сміття, управління і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. І що, нібито, тому в містах, зокрема і в столиці, не вивозитимуть сміття.

"Хочу заспокоїти киян – ми не допустимо сміттєвого колапсу! Дуже дивно, що в ЗМІ з’явилися такі заяви власників управляючих компаній, що хочуть отримати додаткове фінансування від держави саме в такий складний момент, - підкреслив мер. - Київ справді продукує дуже багато побутового та будівельного сміття. В місті сьогодні розташовано понад 12 тисяч сміттєвих баків та 2,5 тисяч баків для роздільного збору сміття. Кожного дня з Києва вивозять для захоронення та утилізації понад 3,6 тисяч тонн твердих побутових відходів", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що вивезення сміття відбувається регулярно, а всі двірники міста працюють, прибирають двори і вулиці.

"Заспокоюю всіх мешканців Києва. Ми вивозимо і далі будемо вивозити сміття. 4 тисячі двірників кожного дня виходять на вулиці і прибирають їх. А "ділкам", які в такий час хочуть додатково заробити, залякуючи мешканців міст, я раджу добре подумати перед тим, як таке робити", - сказав Кличко.